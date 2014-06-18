Правительство выделит более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями

По словам Мишустина, в прошлом году государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами почти 2,5 тысячи детей.

Правительство России выделит более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в прошлом году созданный по решению президента Владимира Путина государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами почти 2,5 тысячи детей. Еще около 300 детей получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации. Мишустин отметил, что перечень препаратов, которые закупаются через фонд, расширяется.

Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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