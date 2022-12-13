Ночью 24-26 февраля будут выполняться технические разводки Биржевого моста

Следующие разводки Биржевого моста будут выполняться уже в марте.

В ночь на 24, 25 и 26 февраля будут выполняться технические разводки Биржевого моста. Время разводки – с 01:00 до 05:45. Подрядчик будет заниматься настройкой и калибровкой нового гидравлического привода. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Следующие разводки Биржевого моста будут выполняться уже в марте в рамках общего графика техразводок переправ на Неве и Большой Неве.

В декабре 2022 года открылось рабочее движение по Биржевому мосту после реконструкции.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры