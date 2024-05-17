Концерт Татьяны Булановой в клубе "Космонавт"

Для зрителей старше 12 лет.

Одна из любимых звезд российской эстрады Татьяна Буланова порадует поклонников концертом, на котором можно будет и насладиться любимыми хитами, и потанцевать, и увидеть любимого артиста максимально камерно и близко.

Певица исполнит любимые песни, такие как "Не плачь", "Скажи мне правду, атаман", "Мой сон", "Ясный мой свет", "Колыбельная", "Люблю и скучаю", "Белая черемуха", "Мой ненаглядный", "Старшая сестра", "Бесконечная история", "Синее море", "Нежность", "От зари до зари", "Летела душа", "Цветок" и другие.

Татьяна Буланова – заслуженная артистка Российской Федерации, обладательница Гран-при фестиваля "Шлягер-1991", обладательница премии "Овация", лауреат "Золотой граммофон", "Песня года" и множества других.

Фото: предоставлено организаторами