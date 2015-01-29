Новые тарифы ввели на трассе М-11

Калькулятор стоимости проезда обновят в скором времени.

Со 2 августа компания "Автодор" ввела новые тарифы оплаты за проезд по трассе M-11 "Нева". Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали двух столиц".

Для водителей ТС III и IV категорий, которые пользуются транспондером T-pass, отменили скидки, кроме маршрута 208-668 км/208-684 км в обоих направлениях.

Также со 2 августа не действует ночной тариф на маршрутах платных участков 58-97 км и 97-149 км.

Калькулятор стоимости проезда обновят в скором времени.

Накануне страшная авария парализовала движение на М-11 в сторону Москвы.

Фото: avtodor-tr.ru