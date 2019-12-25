В Ленобласти таксист задавал девочке непристойные вопросы и трогал ее за ноги

По словам матери, девочка приехала вся в слезах и была напугана.

Жительница Ленобласти обратилась в полицию из-за таксиста, который приставал к ее дочери во время поездки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, 25 февраля ночью она вызвала дочери-шестикласснице такси, так как не могла забрать её сама. Водитель всю дорогу приставал к девочке, интересовался была ли у неё интимная связь, трогал её за ноги и живот.

По словам матери, девочка приехала вся в слезах и была напугана. Проводится проверка.

Также во Всеволожске задержали извращенца, подглядывающего за детьми.

Фото: Piter.tv