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В Ленобласти таксист задавал девочке непристойные вопросы и трогал ее за ноги
Сегодня, 10:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти таксист задавал девочке непристойные вопросы и трогал ее за ноги

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По словам матери, девочка приехала вся в слезах и была напугана.

Жительница Ленобласти обратилась в полицию из-за таксиста, который приставал к ее дочери во время поездки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам женщины, 25 февраля ночью она вызвала дочери-шестикласснице такси, так как не могла забрать её сама. Водитель всю дорогу приставал к девочке, интересовался была ли у неё интимная связь, трогал её за ноги и живот.

По словам матери, девочка приехала вся в слезах и была напугана. Проводится проверка.

Также во Всеволожске задержали извращенца, подглядывающего за детьми.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, таксист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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