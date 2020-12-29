Видео: полицейский автомобиль протаранил толпу в американском городе Такома

Инцидент попал на фото и видео местных жителей.

Мировые СМИ сообщают о ночном инциденте, который произошел в американском городе Такома. Здесь автомобиль полиции врезался в толпу людей. По предварительным данным, силовики вступили в конфликт с группой ночных стритрейсеров, нарушавших правила дорожного движения и блокировавших дорогу. Кроме того, к противостоянию копов и спортсменов-нелегалов присоединилась группа из нескольких десятков "болельщиков". После того, как нарушители оказали сопротивление и отказались повиноваться действиям властей, одна из полицейских машин протаранила их импровизированные баррикады. Как результат, не менее двух человек пострадали.

Отметим, что в российских социальных сетях уже стали появляться новости о том, что таким способом американская полиция разгоняла неких протестующих. Комментаторы, в частности, провели параллели между жесткими действиями российских силовиков на протестных акциях 23 января. Однако эти заявления оказались политически ангажированными: по данным СМИ и очевидцев, речь шла о действиях против стритрейсеров, не высказывавших политических лозунгов. Так, в частности, утверждает Lenta.ru.

Уточняется, что перекресток в городе Такома блокировали примерно 100 человек. Они блокировали передвижение полицейского автомобиля, попытались разбить окна. Водитель полицейского авто объяснил, что испугался за свою жизнь и после предупреждения начал движение. Как резултьтат, под его колеса попал один из хулиганов, еще нескольких человек автомобиль задел по касательный.

В то же время на кадрах, снятых очевидцами, видно, что полицейский автомобиль сбил как минимум пять человек, при этом переехав одного из мужчин.

Видео: Youtube/Western Wave