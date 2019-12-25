Под Гатчиной потерявшая сознание автоледи насмерть сбила велосипедиста

Пострадавший погиб на месте ДТП.

В пятницу, 3 июня, в Гатчинском районе на дороге Красное Село – Гатчина – Павловск автомобиль сбил мужчину на велосипеде. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в соцсети "ВКонтакте".

По словам свидетелей, автоледи неожиданно выехала на полосу встречного движения и влетела в велосипедиста, который ехал по краю проезжей части во встречном направлении. Пострадавший погиб от полученных травм на месте аварии.

По предварительным данным, водитель потеряла за рулем сознание, поэтому не смогла справиться с управлением. Женщина была трезвой. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село