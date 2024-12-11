Верующие Петербурга отмечают День памяти Святой Ксении Петербургской

В день памяти часовня Святой Блаженной Ксении на Смоленском кладбище работает по особому графику: она открывается в 6 утра и закрывается около 10 вечера.

Сегодня, 6 февраля, православные жители Петербурга и других городов отмечают День памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской – духовной покровительницы и защитницы Северной столицы. Торжественные богослужения в её честь прошли не только в храмах Петербурга, но и за его пределами.

В православной традиции существует два особо почитаемых дня, связанных с именем Святой Ксении: 6 февраля и 6 июня. В народе их называют "зимняя Ксения" и "летняя Ксения". Эти даты были установлены на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, когда Ксения Петербургская была причислена к лику святых. 6 июня отмечается день её прославления, а 6 февраля – день ангела, посвящённый преподобной Ксении Миласской, в честь которой она была крещена.

В день памяти часовня Святой Блаженной Ксении на Смоленском кладбище работает по особому графику: она открывается в 6 утра и закрывается около 10 вечера. Божественную литургию в Храме Смоленской иконы Божией Матери возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В последние годы на территории прихода Иконы Смоленской Божией Матери произошли значимые события. Здесь был установлен памятник Святой Ксении, а также восстановлен храм Воскресения Христова.

Фото и видео: Piter.tv