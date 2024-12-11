Протоиерей во время проповеди назвал Петербург "гнездилищем всех несчастий" и "самым нерусским городом"

Также он заявил, что это город цареубийц, это город террористов.

Протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди 6 февраля в день памяти блаженной Ксении назвал Санкт-Петербург "самым нерусским городом". Видео с проповедью опубликовано на YouTube-канале протоиерея.

В социальных сетях жители Петербурга и других российских городов обсуждают видео, где священник назвал Северную столицу "самым нерусским городом" и "гнездилищем несчастий страны".

Петербург – это самый нерусский город. Все города русские вырастали, знаете, как на луковице лушпайки растут. А Петербург весь под линейку построен. Этот город стал городом чиновников и военных. Ничего особенно русского там не было. Но свою русскость этот город, вышедший из головы Петра, доказал тем, что там появились совершенно русские святые. Потом город на Неве стал гнездилищем всех несчастий нашей страны. Это город трёх революций, это город цареубийц, это город террористов. <…> Тот самый Петербург, который Пётр придумал по линейке, стал самым опасным городом страны. Андрей Ткачев, протоиерей

Протоиерей отметил, что Ксения блаженная в то время осталась последним лучиком надежды. По его словам, Ксения опять теперь нужна нам, потому что "у кого-то сын наркоман, у кого-то дочка сгулялась, а у кого-то дочка замуж вышла, а рожать не хочет. Или уже захотела, а уже Бог не дает…

Накануне в День памяти Святой Ксении Петербургской у часовни собрались сотни верующих.

Видео: YouTube/ Протоиерей Андрей Ткачев