Православные 6 февраля чтут память святой Ксении Петербургской

В часовне, где находятся мощи святой, прошел памятный молебен.

В четверг, 6 февраля, православные петербуржцы вспоминают святую Ксению Петербургскую. Ее вспомнили во всех храмах города. Именно этот день в календаре отмечается как день ее памяти.

Святая Ксения Петербургская – православная покровительница Северной столицы. Она похоронена на Смоленском кладбище на Васильевском острове.

Ксения запомнилась тем, что она взяла на себя подвиг юродстова ради Христа. Причиной этому стало отсутствие христианского покаяния перед кончиной ее мужа, которое ее невероятно тяготило.

Петербурженка отдала свой дом и богатство беднякам, отправившись по улицам Северной столицы. Ее предсказания сбывались, а в народе она стала покровительницей супружеской жизни.

Фото: Википедия