На Смоленском кладбище открыт памятник блаженной Ксении Петербургской

Памятник был создан за счет пожертвований.

Во вторник, 6 июня, исполняется 35 лет со дня прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской. В честь юбилея возле часовни на месте её упокоения на Смоленском кладбище был открыт памятник святой заступнице. Об этом рассказали в городской администрации.

Памятник был создан за счет пожертвований. Авторы скульпторы – Вадим Сазонов и Николай Иванов.

В Петербурге в честь блаженной Ксении названа епархиальная больница, освящено два храма – один на Лахтинской улице, на месте дома, где святая проживала с мужем, второй – при 40-й больнице Сестрорецка, а также пять домовых храмов и часовня на Смоленском кладбище.

В апреле впервые в церковь Мариинского дворца в Петербурге привозили древнюю чашу Сергия Радонежского. Артефакт приехал в Петербург из Троице-Сергиевой лавры. Сосуды были созданы в XIV веке.

Фото: ВКонтакте/ Смоленский храм и Часовня Ксении Блаженной