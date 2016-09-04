В центре Петербурга доля свободных площадей для торговли достигла минимума

Показатель является минимальным за последние 6 лет.

Доля свободных площадей на центральных улицах Петербурга достигла 5,6%. Об этом Piter.TV 12 декабря рассказали в консалтинговой компании NF Group.

Показатель является минимальным за последние 6 лет. При этом на ключевых торговых коридорах – Невском проспекте, Большой Конюшенной улице и Большом проспекте П. С. – вакантность еще ниже. Спрос на помещения в этих локациях существенно выше по сравнению с другими улицами.

"Перегрев" рынка и конкуренция за помещение, спровоцированные высокой активностью со стороны арендаторов, скорее всего приведут к увеличению ротации в 2025 году. В первую очередь это отразится на наиболее знаковых локациях с высокими арендными ставками и приведет к краткосрочному росту вакантности до 6-7% – уровня, который по-прежнему остается низким. Анна Лапченко, директор департамента торговой недвижимости компании NF Group в Петербурге

За год зафиксировали ротацию и переезд арендаторов с одной улицы на другую, так как не каждая локация подходит тому или иному ретейлеру. Например, бренд одежды и аксессуаров Radical Chic переехал с Невского проспекта на Большой проспект П. С.

"Гонку" за помещения "подогрел" рост арендных ставок. На большей части торговых коридоров ставки увеличились на уровне 5-10%, но в ключевых локациях они превысили допандемийные значения.

Ранее на Piter.TV: потребительская активность в Петербурге снижается.

Фото: Piter.TV