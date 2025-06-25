Свыше тонны фруктов и овощей изъяли в незаконных торговых точках Петербурга

За нарушение установленных законом правил торговли возбуждено 35 административных дел.

Специалистами комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга продолжаются активные мероприятия по борьбе с незаконной торговлей. Как пишет "Вечерний Петербург" со ссылкой на пресс-службу ведомства, с начала текущей недели проведены контрольные рейдовые мероприятия в нескольких административных округах города, включая Колпинский, Кировский, Адмиралтейский, Приморский и Невский районы.

В результате оперативных мероприятий ликвидированы четыре мобильных торговых павильона, пресечены случаи несанкционированной торговли овощами и фруктами, изъяты более одной тонны плодоовощной продукции.

За нарушение установленных законом правил торговли возбуждено 35 административных дел. Поддержку специалистам комитета оказали сотрудники центра материально-технического обеспечения сферы законности, правопорядка и безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что рейд по соблюдению правил выгула собак провели в Таврическом саду.

Фото: Telegram / Закон и порядок в Петербурге