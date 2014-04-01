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Прокуратура взяла пробы на полигоне "Новоселки" в Левашово

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Есть подозрение, что рекультивация проводилась не насколько эффективно, как было необходимо.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства при рекультивации полигона твердых коммунальных отходов "Новоселки". Он находится в Левашово.

Прием ТКО был прекращен с 2017 года, а с 2019 года началась рекультивация. Жители Выборгского района жаловались на неприятный запах с начала 2000-х годов. Накануне работники природоохранной прокуратуры вместе с коллегами из Росприроднадзора осмотрели территорию, отобрали пробы, в том числе на границе. Какие-либо решения будут приниматься после завершения проверки. 

Ранее Piter.tv сообщал о том, что подрядчика рекультивации полигона "Новосёлки" задержали по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело возбуждено о хищении более 150 млн рублей. 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: новоселки, рекультивация, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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