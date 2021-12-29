  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подрядчика рекультивации полигона "Новосёлки" задержали по подозрению в мошенничестве
Сегодня, 16:39
195
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Подрядчика рекультивации полигона "Новосёлки" задержали по подозрению в мошенничестве

0 0

Ранее было возбуждено уголовное дело по хищении 150 млн рублей.

Бывшего генерального директора ООО "Профстрой Северо-Запад" Дмитрия Солопова задержали по делу о мошенничестве в Петербурге, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник. 

По данным информагентства, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения.

По версии оперативников, Солопов может быть причастен к хищению денег петербургского Центра комплексного благоустройства. Ситуация касается рекультивации полигона. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения 150 млн рублей. 

Полигон "Новоселки" с площадью складирования около 70 га и высотой свалки более 40 метров функционировал с 1972 года. После 2000 года жители Приморского и Выборгского районов начали жаловаться на удушающий запах в окрестностях Левашово. Однако ответственность за полигон не хотел брать никто из властей. С 2018 года началась его рекультивация.

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: мошенничество, новоселки, рекультивация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии