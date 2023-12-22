Петербуржцам показали озорных сурикатов из Ленинградского зоопарка

В Южной Африке этих хищников почитают, поскольку они считаются солнечными ангелами, отпугивающими "пустынную нечисть".

Жителям Петербурга в пресс-службе Ленинградского зоопарка 26 мая показали озорных сурикатов.

Отмечается, что сурикаты давно влюбили в себя большое количество людей. В Южной Африке этих хищников почитают, поскольку они считаются солнечными ангелами, отпугивающими "пустынную нечисть".

Мы не знаем, так ли это на самом деле, но местным жителям есть, за что ценить этих зверьков. Они в большом количестве поедают различных беспозвоночных, например, скорпионов, уменьшая их количество рядом с поселениями людей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении поделились видео с выдрами Фиником и Мишелем, которые своровали рыбу у сотрудника.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка