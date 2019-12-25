Суд закрыл ресторан в гостинице, в котором отравились дети

Защитники ответчика просили назначить штраф.

Красногвардейский районный суд временно закрыл ресторан ООО "Ладога-Отель", который находится на Шаумяна, 26. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований привело к массовому отравлению детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дети отправились на поезде сообщением "Санкт-Петербург - Тюмень" 26-го июля, а за сутки до этого ели в ресторане. Расследование показало, что стены и полы производственных помещений не содержатся в чистоте, нарушен температурный режим хранения замороженных мясных полуфабрикатов в холодильном шкафу мясного цеха, овощи и мука хранятся на полу, на кексах не указана дата изготовления.

Защитники заведения частично согласились с протоколом об административном правонарушении и просили назначить им штраф. Суд решил закрыть ресторан на 2 месяца.

Ранее о ситуации рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: сайт отеля Ладога