Суд Петербурга отправил под стражу поджигателя пункта отбора на военную служба по контракту

Петербургский суд занимается делом мужчины, который попытался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту.

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении поджигателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (попытка террористического акта группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в субботу, 26 августа, обвиняемый подошел к зданию пункта отбора на военную службу по контракту и бросил в окно бутылку с горючей смесью. Однако из-за обстоятельств не смог совершить поджог.

Теперь мужчина проведет под стражей до конца октября.

Ранее сообщалось, что иностранец, который приставал к несовершеннолетней на Пулковском шоссе, заключен по стражу.

Фото: Piter.TV