Суд Петербурга отправил под стражу поджигателя пункта отбора на военную служба по контракту

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении поджигателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (попытка террористического акта группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в субботу, 26 августа, обвиняемый подошел к зданию пункта отбора на военную службу по контракту и бросил в окно бутылку с горючей смесью. Однако из-за обстоятельств не смог совершить поджог.
Теперь мужчина проведет под стражей до конца октября.
Ранее сообщалось, что иностранец, который приставал к несовершеннолетней на Пулковском шоссе, заключен по стражу.
Фото: Piter.TV
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