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В Петергофе закрыли китайский ресторан из-за нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 9:48
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nastya960

В Петергофе закрыли китайский ресторан из-за нарушения пожарной безопасности

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Ресторан закрыли на 45 суток.

Прокуратура Петродворцового района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели проверку ресторана китайской кухни в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе ранее проведенной проверки специалисты выявили многочисленные и грубые нарушения требований пожарной безопасности. Повторная проверка показала, что нарушения не были устранены.

Суд назначил юридическому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 45 суток.

Ранее из-за антисанитарии улица Рубинштейна лишилась еще одного бара.

Фото: pixabay 

Теги: петергоф, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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