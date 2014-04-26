Бывшему другу Курпатова не удалось обжаловать заключение под стражу

Подсудимый заявил, что его обокрали на миллион рублей.

Санкт-Петербургский городской суд не стал менять меру пресечения бывшему другу Андрея Курпатова Алексею Иевскому. Об этом 22 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый сообщил о том, что его обокрали на миллион рублей. Иевский отметил, что изучил Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс, однако в "законном порядке никто не реагирует".

Адвокат сообщила, что Курпатов якобы оказывает давление на отца Иевского. Свидетель Ильин рассказал на заседании суда о том, что обвиняемый является патриотом, и много изучал историю.

Напомним, молодой человек обвиняется в мошенничестве. Предполагается, что он завладел 9 млн рублей Андрея Курпатова. Иевский отрицает свою вину и говорит о том, что известный психотерапевт решил ему отомстить. Подсудимый намекал, что с доктором его связывают не только рабочие отношения. На прошлом заседании суда Иевский посоветовал перечитать Курпатову его же книгу "Как пережить развод".

Видео и фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга