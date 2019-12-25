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Курпатов отсудил 11 млн рублей у фирмы бывшего помощника Иевского
Сегодня, 14:46
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Курпатов отсудил 11 млн рублей у фирмы бывшего помощника Иевского

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Курпатов подал заявление в суд в ноябре прошлого года.

Доктор Андрей Курпатов выиграл суд против компании своего бывшего помощника Алексея Иевского "Онлайн Продакшн". Иевский сейчас находится под стражей. Информация об иске появилась в электронной картотеке арбитражных дел.

Иск был подан в ноябре 2021 года. Суд удовлетворил ходатайство известного предпринимателя на сумму более 11 млн рублей. Подробности пока не известны.

Это не единственный иск Курпатова к ООО. Он требуется взыскать с компании 3 млн задолженности. Заседание по делу состоится в апреле. Компания специализируется на производстве кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. 

Напомним, Алексей Иевский обвиняется в мошенничестве на 9 млн рублей. Подсудимый намекал, что со своим бывшим работодателем его связывали не только рабочие отношения. 

Фото: Полина Лаврентьева

Теги: андрей курпатов, иск, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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