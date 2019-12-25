Курпатов отсудил 11 млн рублей у фирмы бывшего помощника Иевского

Курпатов подал заявление в суд в ноябре прошлого года.

Доктор Андрей Курпатов выиграл суд против компании своего бывшего помощника Алексея Иевского "Онлайн Продакшн". Иевский сейчас находится под стражей. Информация об иске появилась в электронной картотеке арбитражных дел.

Иск был подан в ноябре 2021 года. Суд удовлетворил ходатайство известного предпринимателя на сумму более 11 млн рублей. Подробности пока не известны.

Это не единственный иск Курпатова к ООО. Он требуется взыскать с компании 3 млн задолженности. Заседание по делу состоится в апреле. Компания специализируется на производстве кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Напомним, Алексей Иевский обвиняется в мошенничестве на 9 млн рублей. Подсудимый намекал, что со своим бывшим работодателем его связывали не только рабочие отношения.

Фото: Полина Лаврентьева