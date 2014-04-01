Верховный суд России отказался отменять масочный режим

Совместный иск об отмене масочного режима подали почти 1500 человек.

Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим в стране.Об этом сообщает агентство "РИА Новости". Суд не представил возможным удовлетворить иск почти полутора тысяч россиян, требующих отменить постановление, принятое на время пандемии коронавируса в России.

По мнению представителя истцов Александра Саверского, ношение индивидуальных средств защиты вредит здоровью людей, которые страдают астмой или недавно перенесли операцию на лице. Также он считает, что маски дают ложное чувство безопасности и не дают глухонемым людям возможности читать по губам.

В удовлетворении исковых требований отказать. решение судьи Анны Назаровой

Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор. Представитель ведомства заявила, что принятые нормы не нарушают прав россиян. Также она назвала доказательства истцов субъективными.

Ранее власти Берлина обязали жителей сдавать тест на COVID-19 для посещения музеев.

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