Ударившему сотрудника метро человеку без маски дали условный срок

Контролер не дал мужчине пройти через турникет из-за отсутствия маски.

В четверг, 1 апреля, Кировский районный суд признал виновным горожанина М. в нападении на сотрудника городского метро. Согласно вынесенному приговору, М. лишили свободы сроком на шесть месяцев условно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба города.

Суд установил, что М. остановили на станции "Нарвская". Контролер не дал пассажиру пройти через турникет из-за отсутствия маски. Горожанин возмутился и ударил сотрудника метрополитена по голове, причинив легкие телесные повреждения. На суде обвиняемый отметил, что сотрудник толкнул его, когда преграждал путь. Мужчина воспринял это как нападение и ударил в ответ. Только позже он подумал, что тычок мог быть совершен непредумышленно, полностью признал вину и раскаялся.

В целом, у М. положительная характеристика с места жительства, он имеет статус донора, но на суде выяснилось, что у мужчины неснятые и непогашенные судимости, что повлияло на вынесение вердикта.

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Фото: Piter.TV