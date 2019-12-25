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Из петербургского бюджета еще одна авиакомпания получит субсидии
Сегодня, 16:38
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Из петербургского бюджета еще одна авиакомпания получит субсидии

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Субсидируемый маршрут – Петербург — Новый Уренгой.

Из бюджета Петербурга еще одна авиакомпания получит субсидии на региональные перевозки, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту. 

По результатам конкурсного отбора, который состоялся в апреле текущего года, выплаты предоставят АО "АТК "Ямал". Субсидируемый маршрут – Петербург — Новый Уренгой. Из казны Северной столицы выделят более 44,7 млн рублей. 

В проект городского бюджета на 2025 год направлена заявка о выделении 80,1 млн рублей на предоставление субсидий авиакомпаниям. Работу ведет ведомство ежегодно. 

Ранее на Piter.TV: петербургским производствам планируют предоставить субсидии для внедрения робототехники. 

Фото: Piter.TV 

Теги: авиакомпания, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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