Из петербургского бюджета еще одна авиакомпания получит субсидии

Субсидируемый маршрут – Петербург — Новый Уренгой.

Из бюджета Петербурга еще одна авиакомпания получит субсидии на региональные перевозки, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

По результатам конкурсного отбора, который состоялся в апреле текущего года, выплаты предоставят АО "АТК "Ямал". Субсидируемый маршрут – Петербург — Новый Уренгой. Из казны Северной столицы выделят более 44,7 млн рублей.

В проект городского бюджета на 2025 год направлена заявка о выделении 80,1 млн рублей на предоставление субсидий авиакомпаниям. Работу ведет ведомство ежегодно.

Ранее на Piter.TV: петербургским производствам планируют предоставить субсидии для внедрения робототехники.

Фото: Piter.TV