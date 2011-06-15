Петербургским производствам планируют предоставить субсидии для внедрения робототехники

Успешное развитие города в сфере технологий и экономики обусловлено тесным сотрудничеством бизнеса и власти.

С 2025 года промышленные предприятия Петербурга смогут получать субсидии на внедрение робототехники и установку локальных очистных сооружений. Об этом заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Поляков подчеркнул, что успешное развитие города в сфере технологий и экономики обусловлено тесным сотрудничеством бизнеса и власти. Он выделил лидирующие позиции Петербурга в таких отраслях, как энергетическое машиностроение, судостроение, радиоэлектроника и фармацевтика.

Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик также отметил значительный рост городской промышленности, частично обусловленный активной деятельностью предпринимателей. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге за первые девять месяцев этого года достиг отметки в 112% (что на 7,6% превышает средний показатель по стране). В обрабатывающей промышленности этот показатель еще выше — 113,2%, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Кроме того, Соловейчик указал на увеличение числа активных предпринимателей в городе: сейчас в Петербурге насчитывается свыше 860 крупных и средних промышленных предприятий, а также 26,6 тысячи микро- и малых предприятий, на которых трудятся более 422 тысяч человек. Промышленный комплекс обеспечивает более 48% доходов бюджета всех уровней.