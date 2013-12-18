Волонтеры очистили Димитровский сквер от мусора и творчества вандалов

В акции приняли участие более 10 добровольцев.

Сотрудники книжного магазина "Даль", который открылся этим летом, обратили внимание на загрязненность сквера около Димитровского переулка, в котором находится лавка. Кроме того, проблемой обеспокоены местные жители. Как узнал Piter.tv, в сквере периодически останавливаются бездомные люди, происходят пьяные стычки. В связи с этим руководство магазина решило провести согласованный субботник 20 августа.

На уборку территории пришло более 10 человек, мероприятие анонсировали в соцсетях. Субботник продлился около 3 часов. За это время участники собрали более 8 мешков с отходами.

Кроме того, частью субботнего мероприятия стал книжный своп. Как рассказал директор магазина "Даль" Юрий Губницын, это вторая акция по книгошерингу, которая в будущем может стать ежемесячной традицией. Организаторы придумали собственную систему по книгообмену. Принося свою книгу, каждый участник получает за нее "местную валюту" — Дали, после чего, может приобрести себе философские книги, исходя из "далевского бюджета" и предпочтений. Расположение лавки подходит для того, чтобы ввести такую экологичную и модную практику в оборот, считает управляющий. Однако сначала нужно привести в порядок сквер. Отметим, что говорить о сильной замусоренности сквера все же не приходится.





Также руководство магазина волнует состояние фасадов соседних домов. По их мнению, некоторые здания испортили вандалы. Во время акции волонтеры частично оттерли надписи, оставленные уличными "художниками", но основная работа по помывке и покраске поверхностей еще впереди. Сотрудники магазина планируют согласовать с жителями ближайших домов и с местным самоуправлением их очистку. Сквер расположен за доходным домом А. Ф. Бубыря, на стенах которого с каждым днем количество аэрозольных рисунков растет. С 1960-х гг. в доходном доме находилось одно из любимейших мест художников и рок-музыкантов кафе "Эльф". В него заходили Олег Гаркуша, Виктор Цой и др.

Ранее Piter.tv рассказывал об открытии магазина "Даль".

Видео и текст: Мария Ильина для Piter.tv