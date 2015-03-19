Студенты-инженеры ПГУПС посетили дорожную лабораторию

Молодые люди изучили технологию производства материалов для строительства и ремонта дорог.

Студенты Петербургского университета путей сообщения посетили лабораторию контроля качества дорог. Ученики Кафедры "Наземные транспортно-технические комплексы" ознакомились с тонкостями дорожных работ, – сообщает пресс-служба ПГУПС Императора Александра I.

Будущие инженеры узнали о технологии производства разных видов асфальтобетона, которые используют петербургские дорожники. Также молодых людей проинформировали о лабораторных испытаниях и особенностях проектирования современных асфальтобетонных смесей. Вместе с профессионалами они провели эксперименты с материалами и изучили функции оборудования, которое определяет физические и химические свойства асфальта.

В распоряжении испытательной лаборатории Дирекции транспортного строительства свыше 70 единиц современного оборудования, позволяющего проверять асфальтобетон, органические вяжущие материалы, грунты, щебень, бетонные смеси и многое другое. Здесь подвергают испытаниям асфальт, который укладывают на дороги Петербурга в том числе и по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". ПГУПС Императора Александра I

Ранее мы рассказывали, что в 11 районах Санкт-Петербурга были проведены работы по занижению бордюрного камня в зонах пешеходных переходов на 200 адресах.

Фото: ПГУПС Императора Александра I