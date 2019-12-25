Петербургские студенты смогут оформлять льготные билеты на электрички через приложение

Чтобы оформлять билеты на электрички с 50% скидкой прямо в приложении нужно пройти первичную разовую регистрацию в кассе на ж/д вокзале.

Студенты петербургских вузов с 1 сентября смогут приобретать льготные проездные на пригородные поезда в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Чтобы оформлять билеты на электрички с 50% скидкой прямо в приложении нужно пройти первичную разовую регистрацию в кассе на ж/д вокзале.

Для регистрации необходим БСК учащегося, паспорт и студенческий билет. При проходе через турникет и во время проезда при себе всегда должен быть действующий студенческий билет очной формы обучения.

Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда осенью.

Фото: Piter.tv