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Петербургские студенты смогут оформлять льготные билеты на электрички через приложение
Сегодня, 11:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские студенты смогут оформлять льготные билеты на электрички через приложение

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Чтобы оформлять билеты на электрички с 50% скидкой прямо в приложении нужно пройти первичную разовую регистрацию в кассе на ж/д вокзале.

Студенты петербургских вузов с 1 сентября смогут приобретать льготные проездные на пригородные поезда в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Чтобы оформлять билеты на электрички с 50% скидкой прямо в приложении нужно пройти первичную разовую регистрацию в кассе на ж/д вокзале.

Для регистрации необходим БСК учащегося, паспорт и студенческий билет. При проходе через турникет и во время проезда при себе всегда должен быть действующий студенческий билет очной формы обучения.

Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда осенью.

Фото: Piter.tv

Теги: ржд, студенты, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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