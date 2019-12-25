Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда осенью

Поезда будут ходить в сентябре и октябре.

В четверг, 26 августа, между Петербургом и Москвой назначили дополнительные поезда в сентябре и октябре, сообщили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что вся актуальная информация публикуется на сайте компании.Кроме того, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку.

Ранее мы писали, что в Петербурге пассажирам вокзалов вернули три тысячи забытых вещей.

Фото: Piter.tv