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Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда осенью
Сегодня, 11:18
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Между Петербургом и Москвой пустят дополнительные поезда осенью

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Поезда будут ходить в сентябре и октябре.

В четверг, 26 августа, между Петербургом и Москвой назначили дополнительные поезда в сентябре и октябре, сообщили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что вся актуальная информация публикуется на сайте компании.Кроме того, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку.

Ранее мы писали, что в Петербурге пассажирам вокзалов вернули три тысячи забытых вещей.

Фото: Piter.tv

Теги: дополнительные поезда, москва-петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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