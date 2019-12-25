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В Петербурге в мае построили почти 57 тысяч квадратов жилья
Сегодня, 12:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в мае построили почти 57 тысяч квадратов жилья

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С начала года в городе уже построено 1 млн. 231 тыс. 156 кв. м жилья.

В мае 2024 года введено в эксплуатацию 56 951,70 кв.м жилья, это 92 дома на 727 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья в мае 2024 года стал Петроградский район. Здесь введен в эксплуатацию 1 дом на 330 квартир площадью 24 087,8 кв.м. Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Пушкинский район – сдано 12 676,5 кв.м. жилья, это 1 дом на 264 квартиры. На третьем месте Выборгский район, где введен в эксплуатацию 1 дом на 44 квартиры общей площадью 3 573,4 кв.м.

С начала года в городе уже построено 1 млн. 231 тыс. 156 кв. м жилья. Сдано в эксплуатацию более 46% от планового ввода многоквартирных домов.

Также в мае 2024 года в Петербурге сдано 11 объектов общегражданского назначения. 

Ранее губернатор Петербурга обсудил с вице-премьером Чернышенко строительство школ.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: жилье, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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