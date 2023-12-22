Губернатор Петербурга обсудил с вице-премьером Чернышенко строительство школ

Глава Петербурга проинформировал вице-премьера, что в 2019 году городу на Неве не хватало 100 школ.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудили итоги строительства новых школ в Петербурге. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава Петербурга проинформировал вице-премьера, что в 2019 году городу на Неве не хватало 100 школ, а за 5 лет было введено 106 школ.

В этом году Петербург закроет проблему дефицита образовательных учреждений. Мы вводим рекордное количество – 37 новых школ. губернатор Петербурга

Вице-премьер высоко оценил личный вклад губернатора в создание качественных условий для развития всех уровней образования.

Недавно в Полюстрово ввели в эксплуатацию школу на 825 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"