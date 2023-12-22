Губернатор Петербурга обсудил с вице-премьером Чернышенко строительство школ

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсудили итоги строительства новых школ в Петербурге. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Глава Петербурга проинформировал вице-премьера, что в 2019 году городу на Неве не хватало 100 школ, а за 5 лет было введено 106 школ.
В этом году Петербург закроет проблему дефицита образовательных учреждений. Мы вводим рекордное количество – 37 новых школ.
губернатор Петербурга
Вице-премьер высоко оценил личный вклад губернатора в создание качественных условий для развития всех уровней образования.
Недавно в Полюстрово ввели в эксплуатацию школу на 825 мест.
Фото: портал "Строительный Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все