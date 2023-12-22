В 2024 году в Петербурге планируют достроить 36 школ

Полным ходом ведутся строительно-монтажные работы по пяти концессионным школам.

В Петербурге в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 36 общеобразовательных школ. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, отметил портал "Строительный Петербург".

Полным ходом ведутся строительно-монтажные работы по пяти концессионным школам, которые в рамках нацпроекта "Образование" будут введены гарантированно в эксплуатацию в 2024 году. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Это школа в Гуммолосарах (Пушкинский район) на 550 мест, на проспекте Энгельса в "Северной долине" – на 1100 мест, на Ленинском проспекте – на 1375 мест, на Октябрьской набережной и на Морской набережной. Всего в планах на текущий год – введение в эксплуатацию 36 школ.

Ранее Piter.tv рассказывал, что в Петербурге подвели итоги работы строительной отрасли в 2023 году.

Видео: портал "Строительный Петербург"