Подрядчик сорвал сроки строительства ледового катка в Кировском районе

Прокуратура Кировского района обнаружила, что подрядчик нарушил сроки при строительстве ледового катка на улице Морской пехоты, 4. Работы должны были быть завершены, но фактически они не выполнены. Об этом 7-го октября сообщила пресс-служба ведомства.
Проверка прокуратуры показала, что благоустройство практически не ведется, подрядчик нарушил сроки закупки и изготовления металлоконструкций для навеса и трибун.
В адрес исполнителя контракта внесли представление. Также его предупредили о недопустимости нарушения сроков.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Градсовету представили проект спорткомплекса ФК "Коломяги".
Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга
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