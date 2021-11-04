Съемка с воздуха. На севере Петербурга достраивают новый корпус больницы Святого Георгия

Новый корпус будет рассчитан на 307 коек.

На Северном проспекте завершается строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия. Piter.TV побывал на месте и заснял ход проведения работ.

Смольный планирует начать принимать пациентов в новом корпусе с декабря этого года. Здание-трансформер заложили в феврале 2021 года. Опыт строительства нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн показал, что возвести новый объект возможно за 5-6 месяцев.

В лечебно-диагностическом корпусе будет 307 коек. В стационаре будут работать хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Профилем больницы станет лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, острых нарушений мозгового кровообращения и болезней органов дыхания. Также медицинскую помощь будут оказывать пациентам с диабетом.

При необходимости стационар можно перепрофилировать под инфекционный и увеличить количество коек до 400.

Сейчас в городе идет строительство еще одного стационара-трансформера — нового корпуса Института скорой помощи имени Джанелидзе.

Видео и фото: Piter.TV