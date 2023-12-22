Движение по ЗСД на выходных ограничит строительство Шкиперской развязки

Они коснутся крайней правой полосы при движении в Южном направлении с 09:00 субботы, 9 марта, до 20:00 воскресенья, 10 марта.

На предстоящих выходных, 9 и 10 марта, на Центральном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы" 7 марта.

Ограничения связаны со строительством Шкиперской развязки. Они коснутся крайней правой полосы при движении в Южном направлении с 09:00 субботы, 9 марта, до 20:00 воскресенья, 10 марта.

На месте участка установят специальные знаки и информационные щиты.

Просим Вас строго следовать требованиям Правил дорожного движения и предписаниям дорожных знаков и указателей, проявлять особое внимание при движении и выбирать скорость, позволяющую полностью контролировать движение транспортного средства. Пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы"

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском и Невском районах ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); "Яндекс.Карты"