Строительство двух развязок в Петербурге ограничит движение по ЗСД

Ограничения будут действовать 17 и 18 августа.

Строительство Витебской и Шкиперской развязок ограничит движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Так, в связи со строительством Шкиперской развязки с 01:00 до 04:00 18 августа перекроют движение основного хода от набережной реки Екатерингофки до улицы Шкиперский проток. В этот период проведут работы по монтажу рамы, на которой устанавливают знаки, указатели и другие средства организации дорожного движения, и нанесение дорожной разметки.

Из-за строительства Витебской развязки с 23:00 17 августа по 07:00 18 августа закроют съезд с Благодатной улицы в направлении Кольцевой автодороги города. Планируется монтаж фундаментов автоматизированной системы управления дорожным движением.

Ранее мы рассказывали о том, что в Белоострове закроется проезд по съезду с Зеленогорского шоссе на ЗСД.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)