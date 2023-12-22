В Красногвардейском и Невском районах ограничат движение транспорта

С 11 по 12 марта ограничивается движение транспорта по Андреевской улице.

В двух районах Петербурга ограничат проезд на этой неделе. Речь идет о Невском и Красногвардейском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 9 марта водители не смогут проехать по проспекту Обуховской Обороны от Рыбацкого проспекта до улицы Бабушкина. Проезд ограничат до 17 апреля. Здесь будут проходить работы по прокладке электрокабеля.

С 11 по 12 марта ограничивается движение транспорта по Андреевской улице. Кроме того, на один день 11 марта закрывается движение транспорта по Набережной улице.

Объезд: Новая улица, Молодёжный переулок, улица Коммуны. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 8 марта на Малом проспекте П.С. ограничат проезд.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ Правительство Петербурга