В Красногвардейском и Невском районах ограничат движение транспорта

В двух районах Петербурга ограничат проезд на этой неделе. Речь идет о Невском и Красногвардейском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С 9 марта водители не смогут проехать по проспекту Обуховской Обороны от Рыбацкого проспекта до улицы Бабушкина. Проезд ограничат до 17 апреля. Здесь будут проходить работы по прокладке электрокабеля.
С 11 по 12 марта ограничивается движение транспорта по Андреевской улице. Кроме того, на один день 11 марта закрывается движение транспорта по Набережной улице.
Объезд: Новая улица, Молодёжный переулок, улица Коммуны.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 8 марта на Малом проспекте П.С. ограничат проезд.
Фото: ВКонтакте / ГАТИ Правительство Петербурга
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