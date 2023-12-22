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С 9 марта на проспекте Обуховской Обороны ограничат проезд
Сегодня, 11:53
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С 9 марта на проспекте Обуховской Обороны ограничат проезд

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Проезд по участку дороги будет перекрыт до 17 апреля.

В Невском районе с 9 марта ограничат проезд. Водители не смогут проехать по проспекту Обуховской Обороны от Рыбацкого проспекта до улицы Бабушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд по участку дороги будет перекрыт до 17 апреля. Причина ограничения проезда — производство работ по прокладке электрокабеля. 

Напоминаем, что по 4 апреля ограничено движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Шлиссельбургского проспекта до Рыбацкого проспекта.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрута. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 8 марта на Малом проспекте П.С. ограничат проезд.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ

 

Теги: гати, ограничат проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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