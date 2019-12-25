На "СКА Арене" смонтировано более 60% металлоконструкций основного купола кровли

Подняты и выставлены в проектное положение 13 из 20 ферм, еще две фермы готовятся к подъему.

Продолжается строительство многофункционального комплекса "СКА Арена", где подведомственное Комитету по строительству СПбГБУ "Управление строительными проектами" ведет проверку документов на соответствия условиям концессионного соглашения, проектной документации и требованиям законодательства, а также проверку фактического выполнения объемов работ.

На данный момент на отметке + 35 метров смонтировано более 60% металлоконструкций основного купола кровли общим весом 2 482 тонн. Подняты и выставлены в проектное положение 13 из 20 ферм, еще две фермы готовятся к подъему. Производится остекление фасада, устанавливаются стеклопакеты, выполнение каркаса составило более 60%. Уже установлено 6 лифтов и проведены первые пробные подъемы.



Новая арена станет самой вместительной в мире из существующих хоккейных стадионов. Стадион сможет вмещать 21 500 зрителей. На концертных мероприятиях вместимость составит 23 000 человек. Максимальная высота арены – 50,3 метра.

Ранее подрядчик пообещал достроить "СКА Арену" в 2022 году.

Фото: Комитет по строительству