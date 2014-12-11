Незакрепленный шпунт упал на рабочего на проспекте Стачек

Строитель погиб на месте.

Несчастный случай с летальным исходом произошел сегодня на строительной площадке объекта на проспекте Стачек. Подробностями о случившемся делятся в издании 78.ru.

По информации журналистов, в районе полудня на стройплощадке погиб 41-летний мужчина. Он передвигался через опасную зону, когда на него упал незакрепленный шпунт. Смерть строителя наступила мгновенно от полученных повреждений.

По факту происшествия в Государственной инспекции труда в Северной столице организовали проверку.

Ранее мы рассказывали, что женщина получила травмы, пока спасала животных из горящего дома на Гостилицком шоссе. Владелица нескольких собак вызволила их из охваченного огнем частного дома в СНТ "Фауна", но сама при этом пострадала. Ее госпитализировали и положили в отделение реанимации.

Фото: 78.ru