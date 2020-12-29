Арт-группа "Явь" заявила о заканчивающемся терпении в своей новой работе

Художники сообщили о том, что им "ужасно надело" то, что происходит в России.

Арт-группа "Явь" представила свою новую работу "Терпение". Она появилась на трансформаторной будке у дома №37-39 по Литейному проспекту. Мобильный корреспондент Piter.TV сделал фотографии с места.

Художники решили показать, что их терпение находится на нуле. По словам авторов, идея сделать такую работу появилась еще в мае 2020-го года, но тогда ее решили оставить на более "худшие" времена. Таким образом участники арт-группы решили обозначить свою политическую позицию.

Граффитисты перечислили, чем именно они недовольны.

Мизерные зарплаты учителей и врачей, маленькие пенсии, отвратительный уровень медицины, ужасное образование, невозможность нормального ведения бизнеса, неквалифицированные кадры на госдолжностях, коррупция, государственное преследование ярких, активных, умных пассионариев, вечные попытки власти все и вся запретить, ничтожное финансирование науки, уничтожение Роскосмоса и Пулковской обсерватории. написали участники арт-группы "Явь" в "ВКонтакте".

До 1 февраля в Петербурге действует мораторий на закрашивание граффити. Что далее будет с работой, пока не известно.

Прошлая работа арт-группы появилась в Греческом переулке.

Фото: Piter.TV