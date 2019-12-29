У "Приморской" выстрелили в мужчину

Он находится в больнице. Инцидент произошел накануне.

Накануне около шести часов вечера в районе станции метро "Приморская" произошел конфликт с применением огнестрельного оружия ограниченного поражения. Об этом, ссылаясь на оперативные данные, сообщили в группе " Сделай район лучше".

Конфликт произошёл между лицами, осуществляющими торговлю на земельном участке, принадлежащем ООО "Евро-Старс". По имеющейся информации некий мужчина вступил в словесную перепалку с лицами, осуществляющими торговлю на ул. Одоевского между домами 31 и 33.

В ходе конфликта злоумышленник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в мужчину. Пострадавший находится в больнице, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ВК/ Сделай район лучше