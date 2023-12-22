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Слесарь-механик стрелял по Большеохтинском мосту

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими задержан хулиган, подозреваемый в стрельбе на мосту. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 1 апреля в 02:12 поступило сообщение о том, что на Большеохтинском мосту неизвестный стрелял в воздух из предмета, похожего на пистолет. В 02:20 полицейскими у дома 10 по улице Красного Текстильщика по подозрению в причастности к инциденту задержан 31-летний слесарь-механик.

При задержании у подозреваемого изъято устройство "Пионер" и два патрона. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее был задержан петербуржец, стрелявший из окна на проспекте Стачек.

Видео: МВД

 

Теги: большеохтинский мост, слесарь, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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