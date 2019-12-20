Эксперты прокомментировали информацию о личности лубянского стрелка

По предварительной информации, его зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он уроженец Подольска.

В СМИ появилась информация о личности предполагаемого лубянского стрелка. По предварительной информации, его зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, он уроженец Подольска, учился в Российской академии правосудия, работал всю жизнь охранником. Пять лет назад пытался открыть ИП, но прогорел. Жил с мамой, имел старенький ВАЗ и 7 единиц зарегистрированного оружия. По словам матери, он "ненавидел КГБешников". При этом, последние несколько месяцев он нигде не работал, хотя каждое утро уходил якобы "на сопровождение". Отцу он и вовсе сообщил, что теперь работает в посольстве ОАЭ.

Как сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер", после вчерашнего инцидента некоторые люди обвиняют ФСБ в допущении теракта и требуют запретить гражданское использование нарезного оружия.

Лучше бы они требовали запретить кризис среднего возраста, особенно среди инфантильных 40-летних мужчин, – отметили эксперты

СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в центре Москвы.

Видео: Piter.TV