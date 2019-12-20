Предполагаемый стрелок у здания ФСБ был жителем Подмосковья

Предполагаемому стрелку было 39 лет и его звали Евгений Манюров.

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве 19 декабря, был жителем Подмосковья. Об этом сообщил РБК со ссылкой источник, близкий к спецслужбе.

По данным РЕН ТВ "Пятого канала", предполагаемому стрелку было 39 лет и его звали Евгений Манюров.

Стрельба началась вечером 19 декабря. Во время этого инцидента был убит один сотрудник ФСБ, ещё четверо пострадали, ранения получил гражданский. По данным РБК, мужчина стрелял из автомата Калашникова, его ликвидировали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".