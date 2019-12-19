СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в центре Москвы

В результате перестрелки погиб один сотрудник спецслужбы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в приемной ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

На данный момент проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, 19 декабря в 18 часов в центре Москвы произошла перестрелка. По последней информации, стрельбу открыл один неизвестный, его ликвидировали, передало "ТАСС". Один сотрудник ФСБ погиб. Также медицинская помощь оказывается пяти горожанам. В районе улицы Большой Лубянки перекрыли движение транспорта.

Видео: Piter.TV