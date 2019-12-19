После стрельбы у здания ФСБ в Москве есть погибшие

Точное количество тех, кто пострадал в результате перестрелки, уточняется.

Вечером в центре Москвы неизвестный открыл огонь у здания ФСБ. Мужчина, бегущий с предметом, похожим на оружие, попал на видео очевидцев. Также на кадрах слышны звуки выстрелов.

По информации РБК, стрельба произошла в приемной спецслужбы, после чего человек выбежал на улицу. По предварительным данным, есть убитые, однако точное количество пока неизвестно - оно варьируется от одного до трех человек.

Территорию вокруг здания ФСБ оцепили. Как передал Telegram-канал "Метро Москвы", вход в метрополитен сейчас также закрыт, пассажиров высаживают из общественного транспорта.

Видео: masha_araya / Instagram