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После стрельбы у здания ФСБ в Москве есть погибшие

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Точное количество тех, кто пострадал в результате перестрелки, уточняется.

Вечером в центре Москвы неизвестный открыл огонь у здания ФСБ. Мужчина, бегущий с предметом, похожим на оружие, попал на видео очевидцев. Также на кадрах слышны звуки выстрелов. 

По информации РБК, стрельба произошла в приемной спецслужбы, после чего человек выбежал на улицу. По предварительным данным, есть убитые, однако точное количество пока неизвестно - оно варьируется от одного до трех человек. 

Территорию вокруг здания ФСБ оцепили. Как передал Telegram-канал "Метро Москвы", вход в метрополитен сейчас также закрыт, пассажиров высаживают из общественного транспорта. 

Видео: masha_araya / Instagram

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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