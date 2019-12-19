Устроивших стрельбу у здания ФСБ на Лубянке нейтрализовали

Появились новые подробности стрельбы в центре Москвы у здания ФСБ, которая произошла вечером 19 декабря.

По информации RT, огонь неизвестные открыли огонь в приемной спецслужбы в 18:10. Во время перестрелки с охраной двоих нападавших убили. Еще одному стрелку удалось убежать, он попал на видео очевидцев. Мужчина продолжил стрельбу, в результате чего погиб правоохранитель. Неизвестный забаррикадировался в здании, но был нейтрализован бойцами ФСБ и ОМОН. Личности нападавших устанавливаются.

По данным "Медузы", в ФСБ информацию подтвердили.

Видео: @max_solopov /Twitter