На Авиаконструкторов неизвестный стрелял в окно квартиры на 7 этаже

Выстрелом повреждены стеклопакет и дверца кухонного шкафа.

Неизвестный стрелял в окно дома на Авиаконструкторов, стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 37-летняя хозяйка квартиры. Она рассказала, что 9 марта около двух часов дня неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в её окно на 7 этаже. Выстрелом повреждены стеклопакет и дверца кухонного шкафа.

Изъята деформированная пуля со "свинцовым" сердечником. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Расстрелявшего полицейских в баре Петербурга в 2015 году приговорили к 16 годам строгого режима.

Фото: Piter.tv