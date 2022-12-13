Расстрелявшего полицейских в баре Петербурга в 2015 году приговорили к 16 годам строгого режима

Тяжёлые ранения получили два человека.

Октябрьский районный суд огласил приговор предпринимателю Станиславу Яковлеву, признанному виновным в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Инцидент с его участием произошел ещё в 2015 году, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Яковлеву придется отбывать 16 лет в колонии строгого режима. А также он должен выплатить одному из потерпевших 14,5 млн рублей, а второму – 700 тысяч рублей. Ранее присяжные призвали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

В октябре 2015 года в лобби-баре отеля "Ландорфф" на Гороховой улице оперативники, отмечавшие День уголовного розыска, поссорились с другими клиентами заведения. Драка переросла в стрельбу. Пулю в затылок получил один из оперативников – он в тот вечер не пил, а приехал на вызов. Его лечение стоило миллионы, отметила "Фонтанка". По версии обвинения, Яковлев из Grand Power N12-F стрелял еще в двоих. Им же приложил одного из противников, лежачему досталось от него ещё и стулом. Кроме подстреленного оперативника ещё один человек получил тяжкий вред. Предприниматель был в итоге ранен своими же знакомыми. Он был доставлен в больницу, откуда вскоре сбежал. Яковлев был задержан в июле 2020 года.

Ранее на Piter.tv: 15 лет назад петербуржец во время ссоры убил жену. Суд прекратил дело в связи с истечением срока давности.

Видео: объединенная пресс-служба судов